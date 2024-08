POL-PPRP: Vier berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagabend (15.08.2024, gegen 18 Uhr) fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto in der Rheingönheimer gegen ein geparktes Auto. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen konnten sich das Kennzeichen des 22-Jährigen merken und alarmierten die Polizei. ...

