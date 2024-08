Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Flüchtiger Unfallverursacher dank Zeugen ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend (15.08.2024, gegen 18 Uhr) fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto in der Rheingönheimer gegen ein geparktes Auto. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen konnten sich das Kennzeichen des 22-Jährigen merken und alarmierten die Polizei. Polizeikräfte trafen den Fahrer zu Hause an. Der 22-Jährige zeigte Anzeichen auf eine Drogen- und Alkoholbeeinflussung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille. Außerdem räumte er ein, Marihuana konsumiert zu haben. Um die genaue Drogen- und Alkoholbeeinflussung festzustellen, wurde dem Mann in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell