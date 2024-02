Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht vom Landkreis Heilbronn vom Samstag, 10.02.2024

Landkreis Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: 5 Verletzte nach Abbiegefehler Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, endete ein Abbiegemanöver mit 5 schwer Verletz-ten. Die 31-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Landstraße 549 aus Richtung Siegels-bach kommend und wollte im Einmündungsbereich nach links in Richtung Bad Rappenau abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Peugeot des 68-jährigen Fahrzeuglenkers, welcher gerade aus in Richtung Fürfeld unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde die Mercedes-Lenkerin, welche sich alleine im Fahrzeug befand, in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro. Sowohl die 4 Insassen des Peugeot als auch die Fahrerin des Mercedes wurden mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 18 Mann, der Rettungsdienst mit 4 Rettungswagen und 1 Notarzt vor Ort. Die Straße war für die Unfallaufnahme, Bergung- und Reinigungsarbeiten bis 16.40 Uhr voll gesperrt.

