POL-WE: + Butzbacher Polizei sucht Eigentümer von Fahrradzubehör + Einbrecher bleiben ohne Beute + Opferstock in Kirche beschädigt + Kraftstoff abgezapft + Diesel gestohlen + Zwei Leichtverletzte bei Unfall +

Butzbach: Polizei sucht Eigentümer von Fahrradzubehör

Ende Juli kam es in Butzbach, vorrangig im Bereich Degerfeld, zu mehreren Fahrraddiebstählen. Die Diebe hatte es dabei auf teils hochwertige Fahrräder abgesehen, die in Schuppen oder Garagen abgestellt waren. Die Ermittler der Butzbacher Polizeistation gehen derzeit Zeugenhinweisen nach, wonach ein kleinerer weißer Lkw, der in einem tatrelevanten Zeitraum am späten Abend den Ebersgönser Weg ohne Licht befuhr, mit den Diebstählen in Verbindung stehen könnte. Einige Tage später fand ein Spaziergänger in einem angrenzenden Wald verschiedene Gegenstände, die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen. Verschiedene Teile konnten bereits zugeordnet und Geschädigten der Diebstähle zurückgegeben werden. Die Polizeistation Butzbach sucht nun noch die Eigentümer eines Fahrradschlosses, eines Paars Fahrradhandschuhe und einer sogenannten Tandemkupplung. Die Eigentümer können sich werktags zwischen 07:00 Uhr und 15:30 Uhr unter Tel.: 06033 7043-4610 bei der Butzbacher Polizei melden.

Büdingen: Einbrecher bleiben ohne Beute

Einbrecher versuchten zunächst die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Brunostraße in Büdingen gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, drangen sie über ein gekipptes Fenster in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach derzeitigem Stand machten die Täter keine Beute. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag (23.08.2024), 22:30 Uhr bis Samstag (24.08.2024), 07:30 Uhr. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Friedberger Kriminalpolizei (06031 6010) zu melden.

Bad Vilbel: Opferstock in Kirche beschädigt

Ein Unbekannter betrat am Sonntag (25.08.2024) im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr die St. Nikolaus Kirche in der Quellenstraße in Bad Vilbel und beschädigte dort zunächst einen Stuhl. Anschließend versuchte er einen Opferstock aufzubrechen, scheiterte dabei jedoch. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Butzbach: Kraftstoff abgezapft

In der Zeit von Donnerstag (22.08.2024), 16:30 Uhr bis Freitag (23.08.2024), 07:00 Uhr öffneten Diebe an zwei Baufahrzeugen den Tankdeckel und zapften Kraftstoff im Wert von fast 500 EUR ab. Die Fahrzeuge waren auf einer Baustelle in der Weiherstraße im Butzbacher Stadtteil Griedel abgestellt. Die Polizeistation Butzbach bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 06033 70430.

Altenstadt: Diesel gestohlen

Auf den Tankinhalt eines Lkw hatte es ein Dieb in Limeshain abgesehen. Der Unbekannte brach den Tankdeckel eines roten Daimlers auf, der von Donnerstag (22.08.2024), 17:00 Uhr bis Freitag (23.08.2024), 05:00 Uhr in der Ostheimer Straße in Rommelhausen abgestellt war. Der Dieb zapfte Diesel im Wert von 250 EUR ab. Die Büdinger Polizeistation nimmt Hinweise unter Tel.: 06042 96480 entgegen.

Altenstadt: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Eine 45-jährige Frau aus Altenstadt befuhr am Samstagabend (24.08.2024) mit ihrem VW Tiguan die Vogelsbergstraße in Altenstadt in Richtung Ortsmitte. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 34-jährigen Friedberger, der sich mit seinem Motorrad bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer und seine 32-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen davontrugen. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

