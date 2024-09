POL-WE: + Zusammenprall endet glimpflich + Geländer und Haltestelle besprüht + Eine Verletzte und 22.000 EUR Schaden + Tasche aus Getränkelaster gestohlen + Rucksack geklaut + Einbruchsversuch in Lagerhalle +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Butzbach - A5: Zusammenprall endet glimpflich

Zu einem Unfall mit 20.000 EUR Sachschaden kam es am Dienstagvormittag auf der A5 in Fahrtrichtung Kassel. Zwischen der Anschlussstelle Butzbach und dem Gambacher Kreuz wechselte eine 32-jährige Skoda-Fahrerin aus Frankfurt vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie vermutlich den Mercedes C 220 d eines 32-Jährigen aus Groß-Zimmern, der sich bereits auf dem linken Fahrstreifen befand. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge touchierte der Mercedes eine Betongleitwand. Verletzt wurde niemand.

Nidda: Geländer und Bushaltestelle besprüht

Unbekannte besprühten im Zeitraum von Donnerstag (22.08.2024) bis Montag (26.08.2024) in Nidda/Eichelsdorf ein Geländer in der Eichelstraße sowie die Glaswand einer Bushaltestelle in der Frankenstraße mit silberner und dunkelblauer Sprühfarbe. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen unter Tel.: 06042 96480 zu melden.

Friedberg - B3: Eine Verletzte und 22.000 EUR Schaden

Eine 37-jährige Frau aus Bad Nauheim befuhr am Dienstag (03.09.2024) gegen 20:15 Uhr mit ihrem BMW die B3 aus Richtung Friedberg kommend in Fahrtrichtung Bad Nauheim. Nach ersten Ermittlungen kam die Bad Nauheimerin auf Höhe des Abzweigs in die Kurstadt auf Grund von gesundheitlichen Problemen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte unter anderem gegen einen Ampelmast. Ein Rettungswagen brachte die 37-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 22.000 EUR geschätzt.

Friedberg: Tasche aus Getränkelaster gestohlen

Zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr parkte am Donnerstag (30.08.2024) ein Getränkelieferwagen in der Friedberger Kaiserstraße in Höhe der Hausnummer 12. Aus dem unverschlossenen Getränkelaster ließ ein Langfinger die Tasche des Auslieferers mitgehen. In der Tasche befanden sich unter anderem Kopfhörer, Handschuhe und eine Mütze. Hinweise können an die Friedberger Polizeistation (Tel.: 06031 6010) gegeben werden.

Büdingen: Rucksack geklaut

Gegen 17:25 Uhr öffnete am Dienstag (03.09.2024) ein Dieb die Beifahrertür eines unverschlossenen weißen Mercedes Sprinter, der in Höhe des Hofs der Feuerwehr in der Orleshäuser Straße in Büdingen geparkt war. Der unbekannte Mann griff sich einen Rucksack und entfernte sich anschließend zu Fuß vom Fahrzeug. Im gestohlenen Rucksack befanden sich neben Kleidungsstücken auch Bargeld und Ausweisdokumente. Der Täter wird als 170 cm bis 180 cm groß, schlank und mit dunklerem Teint beschrieben. Er hatte schwarze Haare, trug ein rotes T-Shirt, beigefarbene Shorts, schwarze Socken, beige Schuhe und eine schwarze Umhängetasche. Zeugen, die den Täter beobachtet haben oder Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Ober-Mörlen: Versuchter Einbruch in Lagerhalle

In der Dieselstraße in Ober-Mörlen verschafften sich Unbekannte am Dienstagabend (03.09.2024) gegen 22:55 Uhr Zugang zu einem Firmengelände. Auf der Gebäuderückseite einer Lagerhalle beschädigten sie drei Fensterscheiben. Ein Eindringen in die Halle gelang ihnen nicht, weshalb sie von ihrem Vorhaben abließen. Die Friedberger Kripo fragt daher: Wer hat am Dienstagabend verdächtige Personen auf dem Firmengelände gesehen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in der Dieselstraße aufgefallen? Zeugen können sich unter Tel.: 06031 6010 melden.

