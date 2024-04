Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchtes Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Innenstadt - Am vergangenen Freitag (29.03.2024) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit seiner 19-jährigen Beifahrerin gegen Hauswand im Lauterlech Ecke Paracelsusstraße. Der 21-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 21.15 Uhr war der 21-Jährige im Lauterlech in Richtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Paracelsusstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem geparkten Auto und anschließend mit einer Hauswand. Das geparkte Auto wurde durch den Zusammenstoß auf drei weitere Fahrzeuge geschoben. Die 19-jährige Beifahrerin und der 21-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Wie sich bei der Aufnahme herausstellte, lenkte der 21-Jährige das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen offenbar absichtlich gegen die Hauswand. Da sich der 21-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 21-Jährige am 30.03.2024 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die näheren Hintergründe zur Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Augsburg unmittelbar nach der Tat aufgenommen hat. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell