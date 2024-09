Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch in Einfamilienhaus + Hakenkreuzschmierereien an Grillhütte + Wohnwagen aufgebrochen + Radfahrerin leicht verletzt + Rucksack aus unverschlossenem Citroen geklaut +

Friedberg (ots)

Altenstadt: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen 21:15 Uhr und 21:20 Uhr drangen Einbrecher am Montagabend (02.09.2024) gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Waldsiedlung ein. Zunächst versuchten die Täter die Hauseingangstür des Anwesens im Tannenweg aufzubrechen. Nachdem dies misslang, beschädigten die Einbrecher eine Terrassentür und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Bislang kann nicht gesagt werden, ob etwas gestohlen wurde. Die Friedberger Kripo ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Waldsiedlung feststellten, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Hakenkreuzschmierereien an Grillhütte

Am Montagmittag (02.09.2024) erhielt die Polizei Kenntnis über Hakenkreuzschmierereien in der Grillhütte des Butzbacher Stadtteils Ostheim. Unbekannte hatten mit silberner Farbe die Holzwände mit Hakenkreuzen besprüht. Zeugen waren die Schmierereien bereits am Donnerstag (29.08.2024) aufgefallen. Ein genauer Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Die Grillhütte befindet sich an einem Feldweg in der Verlängerung der Weinstraße in Richtung Ober-Mörlen. Hinweise auf den Verursacher der Schmierereien können an die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430) gegeben werden.

Friedberg: Wohnwagen aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag (31.08.2024), 18:00 Uhr und Montag (02.09.2024), 13:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter zwei Fenster eines Wohnwagens. Der weiße Fendt Caravan war im Büchnerweg in Friedberg abgestellt. Dem Täter gelang es, durch ein Fenster ins Innere des Wohnwagens einzusteigen. Dort durchsuchte er mehrere Behältnisse. Nach derzeitigem Stand blieb der Unbekannte jedoch ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Radfahrerin leicht verletzt

Eine leicht verletzte Radfahrerin und 350 EUR Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (02.09.2024) in Butzbach. Die 66-jährige Butzbacherin befand sich mit ihrem Rad im Kreisverkehr an der "Ostumgehung" / "In der Alböhn", als ein Opel Corsa auf der Ostumgehung aus Richtung B3 kommend in den Kreisverkehr einfuhr und dessen Fahrerin dabei nach ersten Erkenntnissen die Radfahrerin übersah. Die 66-Jährige konnte mit leichten Verletzungen vor Ort entlassen werden. Bei der Opel-Fahrerin, einer 43-jährigen Frau aus Butzbach, stellten die Beamten im Rahmen eines Atemalkoholvortests einen Wert von 0,37 Promille fest. Auf der Butzbacher Polizeistation folgte daher eine Blutentnahme.

Bad Nauheim: Rucksack aus unverschlossenem Citroen geklaut

Auf einen Rucksack in einem unverschlossenen Fahrzeug hatte es ein Dieb in Bad Nauheim abgesehen. Zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr öffnete der Langfinger am Donnerstag (29.08.2024) einen blauen Citroen Jumper, der in der Albert-Einstein-Straße in Höhe der Hausnummer 17 geparkt war. In dem schwarzen Stoffrucksack befanden sich unter anderem eine braune Ledergeldbörse mit Bargeld und diversen Karten sowie eine rote Thermoskanne. Hinweise zum Täter und den fehlenden Gegenständen nimmt die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010) entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell