Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Tatverdächtige nach Raub in Pasewalk gestellt

PHR Pasewalk (ots)

Am 04.06.2024 gegen 11:50 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu einem Raub in Pasewalk informiert. In der Ausgangslage beschrieb die 46-jährige Geschädigte, dass sie gerade in der Blumenstraße durch zwei männliche Täter mit Fahrrädern umkreist wurde und ihr anschließend das Handy entwendet wurde. Danach flüchteten die Täter mit ihren Fahrrädern in Richtung Stettiner Straße. Die Geschädigte sei unverletzt geblieben und gab eine ausführliche Personenbeschreibung der Täter an die Polizei weiter. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zum Aufgreifen von zwei Personen, auf die die Beschreibungen des Opfers passte. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche syrische Staatsbürger im Alter von 24 und 35 Jahren. Das Diebesgut (Handy) konnte durch die Beamten des Polizeihauptreviers aufgefunden werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973 220-0. Hinweise können auch im Internet unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell