Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Pelkum (ots)

Unbekannte sind zwischen 21 Uhr am Dienstag, 10. September, und 5.20 Uhr am folgenden Morgen in eine Bäckerei an der Manfred-Billinger-Straße eingebrochen.

Dazu öffneten sie gewaltsam eine Eingangstür. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten konnten die Täter Bargeld erbeuten und anschließend unbemerkt flüchten.

Es entstand Sach- und Vermögensschaden.

Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell