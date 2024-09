POL-HAM: Nach versuchtem Einbruch in Shisha-Bar - Tatverdächtiger flüchtet auf Tretroller

Hamm - Pelkum (ots) - Auf der Weetfelder Straße ereignete sich am 11. September, um 17:15 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem ein 53-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Suzuki auf der Weetfelder Straße in Richtung Norden unterwegs, als er noch vor dem Bahnübergang in der Nähe der Rathenaustraße ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem der Pkw einen Baum touchiert ...

mehr