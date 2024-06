Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Migranten in Ostritz aufgegriffen

Ostritz (ots)

26.06.2024 / 04:20 Uhr / Ostritz

Die Bundespolizei hat am 26. Juni 2024 in Ostritz gegen 04:20 Uhr vier Migranten aus dem Iran aufgegriffen, die zuvor die polnische Grenze überschritten hatten. Bei ihnen handelt es sich um eine Frau und drei Männer im Alter zwischen 26 und 39 Jahren. Sie hatten keine Dokumente für den erlaubten Aufenthalt dabei und müssen sich wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Die Bearbeitung dauert an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell