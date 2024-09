Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Fahrer wird bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm - Pelkum (ots)

Auf der Weetfelder Straße ereignete sich am 11. September, um 17:15 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem ein 53-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Suzuki auf der Weetfelder Straße in Richtung Norden unterwegs, als er noch vor dem Bahnübergang in der Nähe der Rathenaustraße ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem der Pkw einen Baum touchiert hatte kippte er auf die linke Seite, rutschte über die Fahrbahn und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer des Pkw wurde bei dem Beinahe-Überschlag so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine Gefahr für sein Leben bestand aber nicht. Bei dem Unfall entstand an dem Suzuki ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. (hp)

