POL-PDNR: Verkehrsunfall durch herabfallenden Schutt

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstag den 20.08.2024 in dem Zeitraum vom 07:10 Uhr - 07:20 Uhr ereignete sich auf der B 42 in Unkel ein Verkehrsunfall durch herabgefallene Ladung. Bei der Ladung dürfte es sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand um Bauschutt in Form von Steinen gehandelt haben. Dem in hiesiger Sache geschädigten Verkehrsteilnehmer entgegnete ein dunkelgrauer LKW (MAN), auf welchen lediglich ein grüner Baucontainer geladen war. Der LKW sei in Fahrtrichtung Neuwied gefahren.

Die Polizeiinspektion Linz am Rhein bittet in dieser Sache um Zeugenhinweise per E-Mail oder die Amtsleitung.

