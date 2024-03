Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gesunkenes Boot im Binnenhafen von Brake

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oldenburg (ots)

Am 30.03.2024, um 09:40 Uhr, wurde der Wasserschutzpolizei Brake ein gesunkenes Boot im Binnenhafen von Brake gemeldet, welches Kraftstoffe und Öle verlieren soll. Bei Eintreffen der Beamten hing das ca. 8m lange Arbeitsboot bereits halb unterhalb der Wasseroberfläche in den Leinen an der Pier. Rundherum konnte eine ölhaltige, sowie regenbogenfarbend-schimmernde Verunreinigung festgestellt werden. Durch die freiwillige Feuerwehr Brake wurden Ölsperren ausgelegt und die Schleuse zum Binnenhafen bis zur Beseitigung des Ölfilmes geschlossen, um ein Vertreiben auf die Weser zu unterbinden. Mit einem Kran konnte das Arbeitsboot geborgen werden. Das Technische Hilfswerk hat die Verunreinigung beseitigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell