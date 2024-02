Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Jugendzentrum - Zeugenaufruf.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter beschädigten ein Fenster und drangen zwischen Freitagabend und Montagvormittag (23.-26.02.2024) in ein Jugendzentrum in der Rosenstraße ein. Ein Raum innerhalb des Objektes wurde gewaltsam geöffnet und ein Mischpult, ein Mikrofon und eine Lautsprecherbox im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

