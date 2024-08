POL-PDNR: Ladendeibstahl mündet in Gewahrsamnahme

St.-Katharinen (ots) - Am Dienstagnachmittag entwendeten zwei Tatverdächtige im rewe-Markt in Notscheid Kosmetikartikel im Wert von über 400,- EURO und verließen im Anschluss die Örtlichkeit. Die Tat wurde im Nachhinein bei einer Überprüfung der Videoüberwachung festgestellt. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

