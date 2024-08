53567 Asbach-Krankel (ots) - Am Donnerstagabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein Motorrad aus Asbach kommend in Richtung Schöneberg die L272. An der Einmündung des Wendelinusweg in Höhe Krankel bog die entgegenkommende Autofahrerin nach links ab. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nahm der Motorradfahrer diesen Umstand nicht wahr, da sein Motorrad unbeleuchtet war. In ...

