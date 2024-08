POL-PDNR: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholmanöver auf der B62

St.-Katharinen (ots) - Am Mittwochabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krad im Kreisel in Notscheid. Der 87-jährige Fahrer eines Leichtkraftrad befuhr bevorrechtigt den Kreisel, als ein 62-jähriger Pkw Fahrer wartepflichtig in den Kreisel einfuhr und das Krad übersah. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

