Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand durch defekte Powerbank/Akku in einem ehemaligen Hotelkomplex

Neitersen (ots)

Am Donnerstag, den 22.08.2024, um 15:48 Uhr, wurde bei der integrierten Leitstelle Montabaur ein Zimmerbrand im Erdgeschoss eines größeren Gebäudes in der Ortslage Neitersen gemeldet. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen ehemaligen Hotelkomplex, in dem aktuell eine zweistellige Personenzahl wohnhaft ist. Der Brand konnte durch den Hausbewohner bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Hierbei zog sich der Mann leichte Verbrennungen an den Extremitäten zu. Durch die Hitzeentwicklung entstanden Schäden an Decke und Wandverkleidung eines Raumes. Der Brand ging nicht auf das Gebäude über. Der Sachschaden dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Das Gebäude bleibt weiterhin bewohnbar. Brandursächlich dürfte nach bisherigem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt an einer "Powerbank" (mobiles Ladegerät mit einer angegebenen Leistung von ca. 300 Watt) sein. Bei dem Akku kam es zu einer Selbstentzündung. Ob das Gerät zum Zeitpunkt des Brandes geladen wurde ist nicht bekannt. Die freiwilligen Feuerwehren Altenkirchen und Flammersfeld waren mit 65 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell