Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Felgen- und Metalldiebstahl

St.-Katharinen (ots)

Am Mittwochmittag meldete ein aufmerksamer Zeuge der Linzer Polizei, dass in der Nachbarschaft in der Hummelsberger Straße und in der Straße Im Vogelsang Gegenstände aus dem Hof entwendet worden seien. An einem Anwesen wurden neuwertige Traktorfelgen entwendet, in einem anderen Fall ein Garagentor. Nach Zeugenhinweisen soll zuvor ein weißer Ford Transit durch den Ort gefahren sein und habe Schrott gesammelt. Weitere Hinweise erbittet die Polizeiisnepktion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

