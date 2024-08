POL-PDNR: Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Buchholz (Westerwald) (ots) - In der Nacht vom 20. auf den 21.08.2024 kam es in der Hauptstraße zum Diebstahl eines violetten Kinderfahrrads (Marke Talson), welches sich zuvor im Garten des Geschädigten befand. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus ...

mehr