POL-PDNR: Brand eines Gartenschuppens

Weitefeld (ots) - Am Mittwoch, den 21.08.2024, befuhr ein Radfahrer gegen 15:20 Uhr, mit seinem Mountainbike die Talstraße in Rtg. Niederdreisbach. Bei einem Griff an seinen Kopf verlor er das Gleichgewicht und kam zu Fall. Dabei zog er sich diverse Platz- und Schürfwunden zu. Zur ärztlichen Versorgung wurde er dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-9260 Pressemeldungen der Polizei ...

