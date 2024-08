Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Diebstahl auf dem Campingplatz in Steimel

Steimel (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am gestrigen Abend, 20.08.24, 23:40 Uhr, zwei Camper auf dem Campingplatz in Steimel zu bestehlen. Die beiden Geschädigten hatten sich bereits in ihren Camper zurückgezogen, als der Täter eine im Vorzelt abgestellt Tasche durchwühlte. Da ihm hierbei ein Gegenstand herunterfiel, wurden die Geschädigten auf den Täter aufmerksam. Dieser flüchtete in der Folge unerkannt.

