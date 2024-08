POL-PDNR: Mofa-Fahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Eichen (ots) - Am gestrigen Morgen, 20.08.24, 07:26 Uhr, ereignete sich in Eichen, Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher im Anschluss flüchtete. Der Fahrer eines schwarzen BMW geriet auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden Geschädigten, der einen Zusammenstoß nur noch durch ein Ausweichen verhindern konnte. Vom Kennzeichen des BMW ist bisher die Ortskennung MY bzw. MYK bekannt. Sachdienliche ...

