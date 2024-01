POL-BS: Brandstiftung an Fahrradschuppen - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots) - Protestaktionen von Landwirten im Bereich der Polizeidirektion Braunschweig. Am 10.01.2024 kam es in der Zeit von 09:00-13:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen, die sich entlang der Auffahrten zur BAB 2 entwickelten. Protestierende Landwirte hatten ihre Traktoren und Pkw an Auffahrten abgestellt. Hiervon waren die folgenden Autobahnauffahrten betroffen: ...

