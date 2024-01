POL-BS: Fahrradfahrer nach Sturz verstorben

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 08.01.2024 Am Montag wird es in Braunschweig Verkehrsbeeinträchtigungen durch Protestaktionen geben. Für den 08.01.2024 wurden mehrere Versammlungen in Braunschweig angemeldet. In der Innenstadt wird es ab 08.00 Uhr Infostände geben. Gegen 11 Uhr werden Versammlungsteilnehmer mit ihren Traktoren in Richtung Innenstadt fahren. Ab 13.00 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Schloss geplant. ...

