POL-BS: Protestaktionen von Landwirten in Braunschweig

Braunschweig (ots) - Braunschweig, westliches Ringgebiet 31.12.23, 13.30 Uhr 25-Jähriger am Ohr verletzt Am frühen Nachmittag des 31. Dezember wurde ein 25-jähriger Braunschweiger bei Gartenarbeiten nach Abgabe eines Schusses verletzt. Gegenüber der Polizei schilderte der 25-Jährige, dass er sich in den Mittagsstunden bei Arbeiten im Garten aufgehalten habe. Plötzlich habe er ein Schussgeräusch wahrgenommen und nahezu zeitgleich Schmerzen an seinem Ohr verspürt. ...

