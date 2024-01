POL-BS: Schussabgabe auf Hinterhof

Braunschweig (ots) - Helmstedt, Braunschweig, 02.01.2024 Nachdem vier Personen Handys in Helmstedt entwendet hatten, wurden Sie in Braunschweig festgenommen. Am Dienstagnachmittag bemerkten Polizeibeamte einen Pkw mit laufendem Motor, der im Halteverbot in der Braunschweiger Innenstadt stand. Der Fahrer schien nervös zu sein und sah sich immer wieder um. Die Beamten entschlossen sich, die Situation weiter zu beobachten. ...

