Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

56305 Puderbach (ots)

Am 19.09.2024 zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein weißer BMW X1 auf dem Parkplatzgelände der Kita "Am Mauseberg" an der hinteren linken Beifahrertür durch ein anderes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Zurzeit ist anzunehmen, dass die fahrzeugführende Person die Örtlichkeit verlies, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Die verantwortliche Person oder mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell