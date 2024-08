Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf: Motorradfahrer verunfallt alleinbeteiligt auf der L253

Linz am Rhein (ots)

Am Dienstag, den 20.08.2024 um 11:50 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Linz die Mitteilung über einen Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der L253. Der 19-jährige Fahrzeugführer aus der VG Linz befuhr die L253 von Linz am Rhein kommend in Fahrtrichtung des Ortsteils Kretzhaus, als er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit Verkehrsschild und prallte dadurch zurück auf die Fahrbahn, wo er zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer wurde für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Unfallzeugen oder Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Fahrweise des Unfallverursachers machen können werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell