POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Linz am Rhein (ots) - Am 19.09.24 zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Linzhausenstraße ein. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Der Täter durchwühlte alle Zimmer und entwendete ca. 1000 Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung nimmt die Polizei Linz am Rhein entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein ...

