BPOLI EF: Fahrt mit gestohlenem E-Scooter endet auf Bahnsteig

Erfurt (ots) - Wenn am 29.05.2024 in der Thüringer Landeshauptstadt der 103. Katholikentag startet, ist die Bundespolizeiinspektion Erfurt bereits im Einsatz. Die Stadt als auch der Ausrichter des kirchlichen Festes rechnen mit tausenden Besuchenden. Viele davon werden dem Rat folgen, und die An- als auch Abreise über den Erfurter Hauptbahnhof mit dem Zug durchführen. Hier, aber auch an umliegenden Bahnhöfen und ...

