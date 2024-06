Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen Jugendlicher E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.6.2024, 19.45 Uhr wurde ein jugendlicher E-Scooterfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Ahlen leicht verletzt. Ein 47-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die B 58 und bog nach rechts auf die Warendorfer Straße ab. Dabei erfasste er den 14-jährigen Ahlener, der die Warendorder Straße im Bereich der Fußgänger- und Radwegfurt in Richtung St. Michael Gymnasium überquerte. Der Ahlener stürzte auf die Motorhaube des Autos des 47-Jährigen und zog sich die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell