POL-WAF: Drensteinfurt/Kreis Coesfeld. Rücksichtsloser Autofahrer flüchtete vor der Polizei

Warendorf (ots)

Am Montagnachmittag (24.6.2024, 16.05 Uhr) wollten Polizisten einen Autofahrer anhalten, der im Bereich Drensteinfurt das für ihn geltende Rotlicht missachtet hat. Der Unbekannte flüchtete trotz eindeutiger Anhaltezeichen über die B 58 in Richtung Ascheberg. Plötzlich wendete der 40 bis 50-Jährige über einen angrenzenden Radweg und fuhr nun in Richtung Herbern. In Herbern überholte der Flüchtende einen Motorradfahrer in gefährdender Art. Im Kreisverkehr B 54/Ascheberger Straße kam es fast zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrschulfahrzeug. Anschließend fuhr der Unbekannte über die B 54 in Richtung Münster. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit, die in Teilen bei über 200 km/h lag, sowie möglichen Gefährdungen zum Nachteil anderer Verkehrsteilnehmer brach die Polizei die Verfolgung des Autos ab. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Unbekannten ein und veranlassten Ermittlungen an der Halteranschrift. Diese dauern an.

