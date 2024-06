Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Autofahrerin bei Unfall mit Lkw schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.6.2024 ereignete sich gegen 6.45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Keitlinghauser Straße in Oelde, Höhe Autobahnzufahrt. Eine 36-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die BAB und verließ diese an der Anschlussstelle Oelde. Anschließend bog die Frau aus Rheda-Wiedenbrück nach links auf die Keitlinghauser Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Oelde kommenden Lkw. Der 60-jährige Fahrer aus Drensteinfurt hatte noch versucht auszuweichen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 36-Jährigen stark deformiert, so dass die Frau in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Kräfte der Feuerwehr retten sie aus dem Pkw. Anschließend brachten Rettungskräfte die Schwerverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Ihr stark beschädigter Pkw wurde abgeschleppt. Die Keitlinghauser Straße war im Bereich der Anschlussstelle für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro.

