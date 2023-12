Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vermeintlich betrunkener Autofahrer mit unfallbeschädigtem Fahrzeug unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.12.2023, gegen 02.20 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer, mit einem an der Fahrzeugfront stark beschädigten BMW, auf der Bundesstraße 532 in eine Kontrollstelle hinein. Der 41-Jährige schien stark alkoholisiert zu sein. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,8 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Bezüglich des Unfallschadens wurden widersprüchliche Angaben gemacht. Die Ermittlungen dauern an.

