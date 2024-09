Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Tatverdächtiger nach Bordellbesuch im Polizeigewahrsam

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm eilten am Montag, 9. September, kurz nach 20 Uhr zu dem Ambiente eines sexuellen Dienstleisters an der Hafenstraße. Nachdem ein 24-jähriger Mann aus Münster die Dienste einer Frau in Anspruch genommen hatte, entwendete er in einem unbeobachteten Moment das bereits bezahlte Geld. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, weigerte er sich, den Liebeslohn herauszugeben, woraufhin es zu einem Streit mit mehreren Prostituierten kam.

Anschließend flüchtete er aus dem Etablissement.

Noch vor Eintreffen an der Tatörtlichkeit wurde die alarmierte Streifenwagenbesatzung auf der Dortmunder Straße in Höhe der Unionstraße von einer Personengruppe angesprochen. Diese berichtete von der Verfolgung eines Mannes, der in einen nahegelegenen Park geflüchtet sei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der flüchtige Tatverdächtige auf einem Firmengelände in der Hafenstraße angetroffen werden. Der Mann zeigte sich gegenüber den Beamten unkooperativ und leistete Widerstand, weshalb er durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden musste. Dabei verletzte sich eine 30-jährige Polizeibeamtin leicht - verblieb aber dienstfähig.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten sowohl das gestohlene Bargeld als auch Betäubungsmittel (Cannabis und Haschisch) sichergestellt werden. Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. (ds)

