Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Weißenburger Straße

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen 16 Uhr am Samstag, 7. September, und 17.30 Uhr am Montag, 9. September, einen grauen Renault an der Weißenburger Straße beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Das Auto stand in dieser Zeit geparkt am Straßenrand unweit der Rossbachstraße. Als die Halterin zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Schaden auf der Fahrerseite. Dieser beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

