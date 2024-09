Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel Insignia bei Verkehrsunfallflucht in der Oranienburger Straße beschädigt

Hamm (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte im Zeitraum 8. September 14:30 Uhr bis 9. September 13 Uhr einen in der Oranienburger Straße geparkten Opel Insignia. Anschließend flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeuges. Der graue Wagen weist einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck auf. Zudem stellte die Geschädigte blauen Lackaufrieb an einer Felge und an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

