Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Opel erfasst Fußgängerin, 29jährige leicht verletzt

Hamm (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montag, 9. September, 12:30 Uhr auf der Goethestraße in Höhe der Schillerstraße. Hier übersah eine 69jährige Opel-Fahrerin aus Hamm das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel. Die 69jährige Hammerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die Goethestraße in Fahrtrichtung Süden. Zeitgleich betrat eine 29jährige Fußgängerin nach Zeugenangaben bei Grünlicht die Goethestraße, um diese zu überqueren. Die 29jährige wurde von dem Opel Adam erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Die verletzte Fußgängerin wurde durch einen Rettungswagen einem Hammer Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung verlassen. Es entstand kein Sachschaden, für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Goethestraße in Fahrtrichtung Süden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Polizei abgeleitet. (nue)

