Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Bönen (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am Montagmorgen (01.07.2024) durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Lenningser Straße eingedrungen.

Zwischen 9.30 Uhr und 11.20 Uhr hebelten sie die Tür auf und durchsuchten mehrere Räume im Erd- und Obergeschoss. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Schmuck.

Zeugen haben im Tatzeitraum einen verdächtigen dunkelblauen Sprinter mit Kennzeichen aus Kassel (KS) vor dem Haus gesehen. Zwei Männer mit dunkler Hautfarbe sollen sich im Fahrzeug befunden haben. Einer klingelte an der Haustür.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

