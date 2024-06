Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruchdiebstahl - Bargeld entwendet

Bönen (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Zeit zwischen dem 28.06.2024 (Fr.), 20.30 Uhr und dem 29.06.2024 (Sa.), 11.15 Uhr, gewaltsam in ein Gebäude der Kirchengemeinde in der Herrmannstraße in Bönen ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Kamen unter 02307-921-3220 oder 921-0.

