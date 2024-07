Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Versuchter Einbruch in Kiosk

Schwerte (ots)

Am frühen Freitagmorgen (28.06.2024) versuchte ein unbekannter Täter zwischen 02.00 Uhr und 03.15 Uhr gewaltsam in einen Kiosk an der Sonnenstraße einzudringen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Es liegen Zeugenhinweise bezüglich des Täters vor. Er wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 20-25 Jahre alt - Schlank - Deutsch mit Akzent - Russischer Phänotypus - Hellbraunes, nackenlanges Haar - Mit Bauchtasche - Kapuzenjacke - Jogginghose - Mehrere Ketten um den Hals

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell