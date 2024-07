POL-PDTR: Wohnhausbrand

Baumholder (ots) - An der katholischen Kirche in Baumholder wurde im Tatzeitraum 26.06.2024 bis 03.07.2024 eine Fensterscheibe, welche in Richtung der Straße "Hinter Haselweg" zeigt, auf bisher unbekannte Weise eingeworfen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500 bis 3000EUR. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel.Nr.: 06783-9910 an die Polizeiinspektion Baumholder zu wenden. ...

