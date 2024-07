Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht; Rollerfahrer flüchtet und kümmert sich nicht um verletzte Person

Trier, Kentenichstraße (ots)

Am Mittwoch, den 03.07.2024, kam es gegen 14:15 Uhr in der Kentenichstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Kleinkraftrad/Roller. Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es beim Überholen des Rollers zu einer Berührung mit dem Pedelec, wodurch die Pedelec- Fahrerin zu Sturz kam und sich Verletzungen zuzog. Der Rollerfahrer hielt zwar kurz an, klappte beim Kontakt mit dem Unfallopfer jedoch nur sein Visier nach oben. Er verständigte weder einen Krankenwagen, noch teilte er seine Personalien mit. Anschließend entfernte sich der Rollerfahrer in unbekannte Richtung.

Der Rollerfahrer wird wie folgt beschrieben: blonde Haare, dunkle Kleidung, weiße kabellose Kopfhörer Beschreibung Roller: vermutlich grünes Versicherungskennzeichen mit den Buchstaben NE oder NJ Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier (0651 97795210) zu melden.

