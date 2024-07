POL-PDTR: Sachbeschädigung Transparent KV Ruck Zuck

Trier (ots) - In den vergangenen Wochen und Monaten wurden in Trier vermehrt Diebstähle aus Kellern verübt. Die Tatorte verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet. Zuletzt waren Keller in der Fritz-Quant-Straße in Feyen und in der Güterstraße aufgebrochen worden. Zielrichtung des oder der Täter waren dabei vornehmlich größere Mehrfamilienhauskomplexe, in denen ...

mehr