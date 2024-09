Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-Jähriger fährt gegen Baum und lässt sein Fahrzeug zurück

Uentrop (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Baum hat ein 18-Jähriger seinen demolierten Audi an der Lippestraße zurückgelassen.

Dort war er in der Nacht zu Donnerstag, 12. September, gegen 2 Uhr im Auto in Fahrtrichtung Osten unterwegs und beabsichtigte nach rechts in die Ostwennemarstraße abzubiegen. Dabei verlor der Hammer nach eigenen Angaben jedoch die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie er fußläufig vom Unfallort flüchtete und alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den jungen Mann wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Dort klärte sich der Grund für seine Flucht rasch auf: Der 18-Jährige hat keinen gültigen Führerschein.

Während er selbst unverletzt blieb, entstand ein Sachschaden am Fahrzeug sowie ein Flurschaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. (jes)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell