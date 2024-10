Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Defekter Scheinwerfer entlarvt Trunkenheitsfahrt

Ein defekter Frontscheinwerfer an seinem Pkw ist einem 46-jährigen Pkw-Lenker am Montagabend zum Verhängnis geworden. Eine Streifenwagenbesatzung war im Knollengraben aufgrund des Defekts auf den Opel aufmerksam geworden und stoppte das Fahrzeug daraufhin zur Kontrolle. Dabei blieb den Beamten nicht verborgen, dass der 46-Jährige offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Vortest ergab einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille, weswegen der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Außerdem wurden sein Führerschein und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Der Fahrer gelangt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Weingarten

Betrunken auf Fahrrad unterwegs

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 65-jähriger Fahrradfahrer, der am Montagnachmittag in auffallend schwankender Fahrweise vor einem Streifenwagen in der Hoyerstraße die Fahrbahn gekreuzt hat. Nachdem die Beamten den Mann daraufhin angehalten hatten, stellten sie bei ihm einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Der daraufhin durchgeführte Vortest ergab einen Wert von annähernd 2,1 Promille, woraufhin sich der 65-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen musste. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Baindt

Scheibe an Schulgebäude beschädigt

Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein unbekannter Täter im Verlauf des vergangenen, langen Wochenendes eine Fensterscheibe an einem Schulgebäude im Klosterhof eingeworfen hat. Der Schaden, der im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen möglicherweise durch einen Steinwurf entstanden sein könnte, wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Achberg

Zweimal eingebrochen

Zweimal haben Unbekannte im Laufe des zurückliegenden langen Wochenendes in ein unbewohntes Anwesen in der Argenstraße eingebrochen. Zunächst wurde zwischen Mittwoch und Freitag offenbar gewaltsam eine Scheune aufgebrochen und darin befindliche Schränke durchsucht. Zwischen Freitag und Montag wurde dann das Wohnhaus auf dem Gelände betreten und dort ebenfalls Inventar durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen der Einbrüche und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Waldburg

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine leichtverletzte Motorradfahrerin sowie einen Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei Hannober. Die 29-jährige Lenkerin eines Suzuki wollte aus der Straße "Am Langholz" kommend nach links auf die Kreisstraße einbiegen und übersah dabei die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 21-jährige Krad-Lenkerin. Durch die folgende Kollision stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Isny

Trickdieb erbeutet Bargeld

Opfer eines dreisten Trickdiebs ist ein 83-Jähriger am Montagvormittag gegen 10.25 Uhr auf dem Parkplatz an der Unteren Stadtmauer geworden. Der Senior wurde von dem Unbekannten angesprochen mit der Bitte, ihm Geld für den Parkautomaten zu wechseln. Nachdem der 83-Jährige seine Geldbörse hervorgeholt hatte, suchte der Täter augenscheinlich im Münzfach nach Kleingeld, griff dabei aber geschickt auch in das Scheinefach und zog dort unbemerkt einen Bündel Geldscheine hervor. Erst nachdem der Unbekannte sich entfernt hatte, stellte der Senior das Fehlen des Geldes fest, das er erst kurz zuvor von einem Geldautomaten geholt hatte. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt, rund 180 cm groß, mit normaler Figur, kurzen dunklen Haaren und mit ausländischem Akzent sprechend beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen dunkelblauen bis schwarzen Anorak und eine dunkle Hose. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können oder selbst ähnlich angegangen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter Tel. 07562/976550 zu melden.

Leutkirch

Sachbeschädigung

Zwei bedruckte Tafeln sowie einen Schaukasten der katholischen Kirchengemeinde am Marienplatz hat ein Unbekannter im Laufe des vergangenen langen Wochenendes beschädigt. Der Täter beschmierte die Gegenstände zwischen Mittwoch und Sonntag mit einem Farbstift und richtete dadurch nicht unerheblichen Schaden an. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07561/8488-0.

Kißlegg

Unfall nach Reifenplatzer

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall nach einem geplatzten Reifen am Montagnachmittag auf der A 96 in nördlicher Fahrtrichtung zwischen Kißlegg und Leutkirch-Süd. An einem vollbeladenen Kies-Lkw platzte gegen 16.45 Uhr während der Fahrt der linke Reifen der Zugmaschine, woraufhin der 52-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor und die Mittelleitplanke streifte. Diese wurde auf einer Länge von rund 100 Metern beschädigt, außerdem gelangte Erdreich auf die Fahrbahn, das später von der Autobahnmeisterei beseitigt werden musste. Verletzt wurde niemand, der am Lkw und dessen Anhänger sowie der Verkehrseinrichtung entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell