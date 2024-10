Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autos stoßen zusammen

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstand beim Zusammenstoß zweier Autos am Montag gegen 8.30 Uhr in der Eberhardstraße. Eine 30 Jahre alte Citroen-Fahrerin fuhr aus einer Tiefgarage auf die Straße ein und übersah dabei, mutmaßlich aufgrund eingeschränkter Sicht, eine von links herannahende 30 Jahre alte BMW-Fahrerin. Verletzt wurde bei der Kollision den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Friedrichshafen

Nach Probefahrt nicht zurückgekehrt - Verdächtiger ermittelt

Der vermeintliche Kaufinteressent, der am Sonntag nach einer Probefahrt einfach nicht mehr zurückgekehrt ist (wir haben berichtet), konnte nun ermittelt werden. Der Jugendliche hatte gegenüber einem Zeugen geprahlt, dass er Kaufinteresse für die vermeintliche Testfahrt vorgetäuscht und das Zweirad nach der Spritztour nicht wieder zurückgebracht habe. Die verständigten Polizisten trafen den jungen Mann an seiner Wohnanschrift an und stellten den unterschlagenen Motorroller sicher. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass der Jugendliche unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr und er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat. Der Tatverdächtige musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Unsere bisherige Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5880635

Kressbronn

Fische gestohlen und Aufzuchtbecken beschädigt

Unbekannte haben am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr ein Aufzuchtbecken bei Gießen beschädigt und Fische daraus gestohlen. Die Täter zerstörten Schutznetze und stahlen offenbar mehrere Karpfen, Saiblinge und Tigerforellen im Wert von etwa 500 Euro. Darüber hinaus ließen sie Wasser ab, woraufhin eine nicht bekannte Anzahl von Fischen verendete. Neben dem Diebstahlschaden entstand Sachschaden, der sich aktuell nicht beziffern lässt. Bereits in den vergangenen vier Wochen war es dort offenbar zu Fischdiebstählen gekommen. Eine Überwachungskamera konnte am Sonntag zwei verdächtige Männer erfassen. Einer der beiden wird als etwa 30 Jahre alt mit Stoppelhaaren beschrieben, der andere wird auf rund 50 Jahre geschätzt. Bei einem vergangenen Diebstahl fiel ein verdächtiger weißer Jeep Cherokee auf, der mit auffallender Lautstärke davonfuhr. Hinweise nimmt die Polizei Langenargen unter Tel. 07543/9316-0 entgegen.

Tettnang

Auto zerkratzt

Ein Vandale hat am Montag zwischen 10.45 Uhr und 17 Uhr in der Friedhofstraße einen VW Beetle zerkratzt und dabei rund 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Frau im Ausnahmezustand

Heftig gegen die Maßnahmen der Polizei gewehrt hat sich eine 65 Jahre alte Frau am frühen Montagabend. Die Beamten waren nach Tettnang gerufen worden, weil die Frau in ihrer Wohnung randalierte und sich offenbar im Ausnahmezustand befand. Darüber hinaus hatte sie weit über zwei Promille und sollte aufgrund ihres Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht werden. Dagegen setzte sie sich mit aller Kraft zur Wehr, warf mit Beleidigungen um sich und griff die Polizisten sowie später in der Klinik das Personal an. Die 65-Jährige muss mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Langenargen

Unerlaubt Lastwagen in Betrieb genommen

Weil sie in der Nacht auf Dienstag einen Lastwagen unerlaubt in Betrieb genommen haben sollen, ermittelt die Polizei gegen einen 19-Jährigen und dessen noch unbekannten Komplizen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich das Duo Zutritt zu zwei auf einem Firmengelände im Bereich Schwedi stehenden Lkw und setzten einen zumindest auf dem Gelände in Bewegung. Ein Zeuge wurde auf verdächtige Geräusche im Hof aufmerksam und sah das Duo flüchten. Bei der Anzeigenaufnahme erschien der betrunkene 19 Jahre alte Tatverdächtige an der Tatörtlichkeit und wollte sein zurückgelassenes Fahrrad abholen, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Die Ermittlungen zur Tat und zur Identität seines Komplizen dauern aktuell noch an.

Überlingen

Korrektur zu Zeugenaufruf - "Unbekannter geht Autos an"

In unserem gestrigen Bericht zu einer unbekannten Person, die am frühen Sonntagmorgen offenbar die Verschlussverhältnisse von mehreren Fahrzeugen überprüft hat, hat sich ein Fehler eingeschlichen. Bei der Tatörtlichkeit gegen 2.30 Uhr handelte es sich nicht wie angegeben um die Rosenstraße, sondern um die Rosenobelstraße. Die Tat gegen 4.30 Uhr hat sich hingegen in der Schreibersbildstraße ereignet. Unsere bisherige Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5880635

Uhldingen-Mühlhofen

Motorradfahrer von Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat sich ein 73 Jahre alter Motorradfahrer zugezogen, als er am Montagmittag kurz nach 12 Uhr am Übergang der Alten Uhldinger Straße zur Aachstraße von einem Auto erfasst wurde. Der 87 Jahre alte Citroen-Lenker wollte der Aachstraße folgen und bog deshalb nach links ab. Dabei übersah er den von der Alten Uhldinger Straße entgegenkommenden Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Durch die Kollision kam der 73-Jährige zu Sturz und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

