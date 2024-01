Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mobiltelefon aus Wohnhaus gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Herzogstraße;

Tatzeit: 06.01.24, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr;

Am Samstagmittag verschaffte sich ein noch unbekannter Täter zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus an der Herzogstraße - vermutlich über die Kellertür. Entwendet wurde ein orangefarbenes Mobiltelefon Samsung A20e. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell